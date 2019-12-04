BİLSEM sınavı ne zaman? 2020 Özel yetenek BİLSEM sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri yani BİLSEM sınavı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Özel yeteneklere sahip öğrencilerin belirlenmesi adına yapılan sınav sayesinde bu kişiler devlet tarafından açılmış özel kurumlarda eğitim görerek yetenekleri üzerine yoğunlaşılıyor. BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak sorusu merak ediliyor. Yalnızca ilkokul öğrencilerinin katılım sağlayabildiği 2020 BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...