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sınavı ne zaman? 2020 Özel yetenek başvurusu nasıl yapılır?

İlkokul öğrencilerine uygulanan sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Özel yetenekli öğrencilerinin eğitimlerini devlet kurumlarında özel olarak görmesini sağladığı biliniyor. Vatandaşlar internet üzerinden 2020 ne zaman yapılacak, başvurular nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar ve merak edilenler…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 09:37
BİLSEM sınavı ne zaman? 2020 Özel yetenek BİLSEM sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri yani sınavı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Özel yeteneklere sahip öğrencilerin belirlenmesi adına yapılan sınav sayesinde bu kişiler devlet tarafından açılmış özel kurumlarda eğitim görerek yetenekleri üzerine yoğunlaşılıyor. ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak sorusu merak ediliyor. Yalnızca ilkokul öğrencilerinin katılım sağlayabildiği 2020 BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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