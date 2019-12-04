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kredi borçları borçları silinecek mi? 2019 KYK borcu yapılandırma, erteleme işlemi nasıl yapılır?

kredi borcu olan vatandaşlar son zamanlarda gündemde olan silinecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında öğrencilere geçimlerini sağlamak amaçlı verilen kredi öğrencinin okul hayatının bitmesi ardından ödenmeye başlaması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada; 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020'de hayata geçirileceğini bildirdi. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Binlerce vatandaşın yüzünü güldüren bu açıklama ile ilgili detaylar ise merak konusu haline geldi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 12:57
KYK kredi borçları borçları silinecek mi? 2019 KYK borcu yapılandırma, erteleme işlemi nasıl yapılır?

kredi borçları silinecek mi sorusu borçlu olan vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıklıkla araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer aldığını ifade etti. Borçluları bir nebze olsun sevindiren bu haberin ardından araştırmalar başladı. silinecek mi? KYK borç erteleme veya yapılandırma nasıl yapılır? İşte e-Devlet sayfası…

KYK KREDİ BORÇ ERTELEME VE YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Mezun olmasının ardından henüz bir işe başlamamış kişilerin e devlet ekranı üzerinden borç erteleme işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkün haberimizin devamından KYK borç yapılandırma ile ilgili diğer tüm detaylara ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamaya ulaşabilirsiniz...

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KYK kredi borçları borçları silinecek mi? 2019 KYK borcu yapılandırma, erteleme işlemi nasıl yapılır?
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