PISA’da gururlandıran tablo

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 15 yaş düzeyindeki öğrencilere matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarında 3 yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2018 sonuçları açıklandı. 79 ülkeden 600 binin üzerinde öğrencinin yer aldığı programda Türkiye önemli bir başarı grafiği yakaladı. Türkiye, matematik ve fen puanlarını OECD ülkeleri içerisinde en çok artıran birinci ülke, okuma puanını en çok artıran ikinci ülke oldu. Puanların artışıyla birlikte Türkiye okumada 40, matematikte 42 ve fen bilimlerinde ise 39'uncu olarak, OECD ortalamalarına yaklaştı. Bu yıl zirvede Çin ve Hong Kong yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "PISA 2018'de OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını artıran üç ülkeden birisi olmamız, başarı yolunda en somut gösterge oldu. Okullarımız arasındaki başarı farklarını azalttıkça listedeki yerimiz daha da yükselecektir"Türkiye'nin okuma becerileri alanında 2015'te 428 olan ortalama puanı, 2018 yılında 38 puanlık artışla 466'ya yükseldi. 2015'te 420 olan ortalama matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e çıktı. Aynı şekilde 2015'te 425 olan ortalama fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükseldi. Fransa'nın Başkenti Paris'te PISA'nın sonuçlarını takip eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de sonuçları SABAH'a değerlendirdi. Özer "Sonuçlar oldukça sevindirici. Özel-likle fen ve matematik okuryazarlığı alanlarında alınan puanlar şu ana kadar Türkiye'nin katıldığı PISA araştırmalarında elde ettiği en yüksek puanlar" dedi.79 ülkenin ortalama puanı 453, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 487 olarak gerçekleşti. PISA 2018 araştırmasına katılan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 583,4, 516,8 ve 495 olarak kayıtlara geçti. Matematik okuryazarlığı alanında ise 79 ülkenin ortalama puanı 459, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 489 oldu. PISA 2018 araştırmasına katılan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 593.9, 490.1 ve 484.9 olarak ölçüldü.SABAH'a konuşan PISA Direktörü Andreas Schleicher "Sonuçlar Türkiye'deki öğretim kalitesinin kısa sürede yükseldiğini gösteriyor. Bu başarı Türkiye'deki yeni eğitim politikalarının bir sonucudur. Özellikle öğretmenlere daha fazla değer atfeden uygulamalarınız kısa sürede meyvelerini verdi. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin PISA'da çok daha iyi sonuçlar alacağına eminim" diye konuştu.Özer "Türkiye'nin ortalama matematik puanı 2003'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Türkiye'nin ortalama fen puanı da 2006'dan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı ve 468'e yükseldi. Hem puan hem de sıralama açısından en iyi performansı fen okuryazarlığı alanında gösterdik" bilgisini verdi. Özer "Bakanlık olarak özellikle iyileştirme yapılacak alanlarla ilgili sistematik bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu iyileşme trendini kararlıkla sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.PISA Toplantısını Paris'te izleyen BM Danışma Kurulu Üyesi ve BUEK Başkanı Enver Yücel "Türkiye'nin eğer sınav baskısından uzak bir eğitim-öğretim yapısını kurgulayabilirsek önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek PISA sınavlarında daha iyi sonuçlar alabileceğiz. Bu yılki PISA sadece öğrencilerin bilgi ve becerilerini değil, sosyal hayatla uyumlarını da ölçen nitelikte bir sınavdı. Bir başka sevindirici haber de cinsiyetler arası farklılıkların olmaması. Geçen yıllarda matematikte kızlar erkeklere göre başarısızdı. Bu yıl sonuçlar birbirine yaklaşmış" dedi.