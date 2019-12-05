AUZEF vize sonuçları bugün açıklanacak mı! İstanbul Üniversitesi 2019 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce yükseköğretim öğrencisinin geçtiğimiz ay ter döktüğü ve merakla açıklanacağı tarihi beklediği AUZEF vize sonuçları ile ilgili önceki gün flaş bir açıklama gelmişti. Aralık ayına girmemizle birlikte sınava giren öğrenciler "AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Levent Şahin, öğrencilerin yoğun soruları üzerine Twitter'da açıklama yaptı. Şahin, AUZEF vize sonuçları ile ilgili şunları söyledi:

"Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir."

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Böylece, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıtını bulmuş oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarının dün açıklanması bekleniyordu. Sınav sonuçlarının dün ilan edilmemiş olması nedeniyle gözler bugüne çevrildi.

AUZEF FİNAL TARİHLERİ NE ZAMAN?

AUZEF KAYIT NASIL YAPILIR?

MEBBİS ve YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların evrak göndermesi gerekiyor. SMS ile evrak talep edilecek öğrenci adaylarının, bu evrakları 19-23 Ağustos arasında iletmesi gerekiyor.

1. T.C. Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Mavi Kart Fotokopisi T.C. Nüfus Cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden Pasaport veya Mavi Kart fotokopisi

2. Öğrenim Belgesi Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Öğrenim Durum Belgesi fotokopisinin, adayın mezun olduğu okul ya da noter tarafından "ASLI GİBİDİR" onaylı hali

3.Taahhütname ( Liseden Mezun Olamayan Adaylar İçin)

Bu adayların mezuniyet belgesini 31 Aralık 2019 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar geçici olan kayıtları kesin kayda çevrilecek. Fakat belge ulaşmaz ise kayıtları silinecek.

Evraklarını kargo ile gönderecek adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır. (Kayıt döneminde 100320566 müşteri numarasını kullanarak kargolarınızı PTT Kargo ile indirimli şekilde gönderebilirsiniz.)

• ADAY, KARGO GÖNDEREN ALANINA MUTLAKA AD, SOYAD ve TC KİMLİK NUMARASINI İŞLETMELİDİR.

• Aday tek bir dosyada sadece kendisine ait evrakları göndermelidir.

GÖNDERİM ADRESİ: İstanbul Ünversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bozdoğan Kemer Cad. No:1 Vezneciler/ Fatih/ İSTANBUL