Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı! e-Okul VBS giriş ile sınav sonucu ve devamsızlık bilgisi hızlı öğren

e- öğrenci giriş ekranı! e-Okul giriş ile sınav sonucu ve devamsızlık bilgisi hızlı öğren

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci, veli ve öğretmenlerin eğitimle ilgili olan tüm işlemlerini kolaylıkla halledebilmesi için kurulan giriş ekranı her gün milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görmekte olan kişileri aynı zamanda da ebeveynlerini ağırlıyor. E (VBS); ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav notlarını, devamsızlık bilgisini, sınav tarihlerini, ders programlarını ve önceki yıllara ait belge ve yıl sonu ortalamalarına ulaşmalarını sağlayan bir sistemdir. Kişilerin sisteme giriş yapabilmesi için bir güvenlik ekranı ortaya çıkmaktadır. Bu ekranda öğrencinin TC kimlik ve okul numarası ile VBS öğrenci girişi yapılması sağlanır.

Giriş Tarihi: 5.12.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 17:43
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı! e-Okul VBS giriş ile sınav sonucu ve devamsızlık bilgisi hızlı öğren

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık bilgisi, yazılı sınav notları, ders içi sözlü notları, ders programı, nakil grubu ve eğitimlerinde hak ettikleri belgelerin kısacası eğitim hayatlarındaki tüm bilgi ve işlemleri içerisinde barındıran E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kısaca VBS giriş ile öğrenci öğretmen ve velilerin işlemlerini kolayca gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Öğrenci ve veliler TC kimlik ve okul numarası ile E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci giriş ekranı ile ilgili tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz...

VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞ EKRANI!

İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören vatandaşların devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, yıl sonu puanları, aldığı belgeler ve varsa nakil durumları gibi her konuyu sorgulamak ve işlemlerini gerçekleştirebilmek adına giriş ekranı üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı! e-Okul VBS giriş ile sınav sonucu ve devamsızlık bilgisi hızlı öğren
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN