e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı! e-Okul VBS giriş ile sınav sonucu ve devamsızlık bilgisi hızlı öğren

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık bilgisi, yazılı sınav notları, ders içi sözlü notları, ders programı, nakil grubu ve eğitimlerinde hak ettikleri belgelerin kısacası eğitim hayatlarındaki tüm bilgi ve işlemleri içerisinde barındıran E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kısaca VBS giriş ile öğrenci öğretmen ve velilerin işlemlerini kolayca gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Öğrenci ve veliler TC kimlik ve okul numarası ile E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci giriş ekranı ile ilgili tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz...

VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞ EKRANI!

İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören vatandaşların devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, yıl sonu puanları, aldığı belgeler ve varsa nakil durumları gibi her konuyu sorgulamak ve işlemlerini gerçekleştirebilmek adına giriş ekranı üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...