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tercih sonuçları açıklandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019 KPSS tercih sonuç sorgulama nasıl yapılır?

tarafından 2019/6 tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için geçtiğimiz sene 22 Temmuz, 7 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş olma şartı aranıyordu. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM ile KPSS 2019/6 tercih sonuçları öğrenme ekranı!

Giriş Tarihi: 6.12.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 16:50
KPSS tercih sonuçları açıklandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019 KPSS tercih sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili olarak Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, KPSS 2019/6 tercih kılavuzu erişime açılmış adaylar işlemlerini gerçekleştirmişti. Biraz önce ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı haberi adaylara duyuruldu. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

KPSS 2019/6 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

KPSS-2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS 2019/6 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS 2019/6 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS tercih sonuçları açıklandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019 KPSS tercih sonuç sorgulama nasıl yapılır?
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