KYK Aralık ayı burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2019 KYK bursları ne zaman ödenecek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Aralık ayı burs ve kredi ödemesi merak ediliyor. Şehir içi ve şehir dışında okuyan vatandaşlar kredi ve burslardan faydalanmak istiyor. Bunun akabinde '' 2019 KYK Aralık ayı burs ve kredileri ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre yapıyor. Burs ve kredi ödemeleri TC kimlik numarası sırasına göre Ziraat Bankası hesaplarına ödenmeye devam ediyor.Peki KYK Aralık ayı burs ve kredileri ne zaman yatacak? Burs ve krediler ne zaman ödenecek?

KYK ARALIK AYI BURS VE KREDİLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre;

T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,

2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,

4-6 ile bitenler her ayın 8'inde

6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.

ZAMLI KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.

BURSLAR HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olması,öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,Öğretim kurumunun kapatılması,Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması durumunda öğrencilerin bursu kesilir.