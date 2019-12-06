Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2020 öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Bakan’dan açıklama geldi!

Öğretmen atamalarına yönelik meraklı bekleyiş sürüyor. Atama takvimini merak eden binlerce aday konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Şubat ayında yapılacak olan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken onlarca farklı branşta bekleyen öğretmen gözlerini MEB'e çevirdi. MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Bu bağlamda; öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

İşte ayrıntılar...