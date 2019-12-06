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ne zaman yapılacak? 2020 kontenjanları belli oldu mu? Bakan’dan açıklama geldi!

Binlerce öğretmenin beklediği yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. tarafından yapılan 2019 atamalarında en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Yeni yıla az bir zaman kala konu ile ilgili ayrıntılar merak edilirken binlerce öğretmen adayı araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Gözlerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çeviren vatandaşlar için yapılacak? 2020 kontenjanları belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 6.12.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 15:00
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2020 öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Bakan’dan açıklama geldi!

Öğretmen atamalarına yönelik meraklı bekleyiş sürüyor. Atama takvimini merak eden binlerce aday konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Şubat ayında yapılacak olan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken onlarca farklı branşta bekleyen öğretmen gözlerini 'e çevirdi. MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Bu bağlamda; ne zaman yapılacak? kontenjanları belli oldu mu?

İşte ayrıntılar...

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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2020 öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Bakan’dan açıklama geldi!
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