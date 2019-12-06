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Yeni kâşifler ve Urfa'dan

Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve (MEB) işbirliğiyle başlattığı "1010 Kâşif Projesi" Güneydoğu illerine de ulaştı. Proje kapsamında ve 'deki öğrencilere, sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi verildi. Eğitimlere Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Okan Acar da gönüllü eğitmen olarak katıldı. Çocukların kod yazmaya gösterdikleri ilgiye ve yeteneklerine dikkat çeken Acar "Kod yazmak teknolojinin yapı taşını oluşturuyor ve yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamak adına büyük önem arz ediyor. Biz de buradan yola çıkarak 'Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz' anlayışıyla hareket ediyor ve Türkiye'nin dört bir yanında meraklı kâşiflerimizle buluşuyoruz. Bu kez de Urfalı ve Mardinli çocuklarımızla bir arada olmanın sevincini yaşadık. Gittiğimiz her şehirde olduğu gibi bu iki ilimizde de öğrencilerimizin kod yazmaya büyük ilgi duyduklarına yakından şahit olduk. 1010 Kâşif Projesi ile çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken çocuklarımızın teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimine de katkı sağlıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 11:33
Yeni kâşifler Mardin ve Urfa'dan

TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANMAK GEREK

Teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çeken Dr. Okan Acar, "Hayatın her alanında sayısız kolaylık sunan teknoloji, ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde özellikle çocuklarda bağımlılığa dönüşüyor ve risk oluşturuyor. Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza kodlama ve robotik eğitimi verirken onların teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimini de destekliyoruz. Bu sayede sadece tüketilen değil, üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasına da katkı sunuyoruz" diye konuştu.

48 OKULDA EĞİTİM

2018 yılında başlayan projenin ilk aşamasında okullarda eğitim veren gönüllü Kuveyt Türk çalışanları için eğitmen eğitimleri düzenlendi ve akabinde pilot eğitimler gerçekleştirildi. Pilot eğitimlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 1010 Kâşif eğitimleri başladı. Okulların yaz tatiline girmesine rağmen projeye ara vermeyen Kuveyt Türk, farklı platformlarda ortaokul çağındaki öğrencilerle buluşmayı sürdürdü. 1010 Kâşif projesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da, Türkiye genelindeki okullarda devam ediyor. Bugüne kadar 26 şehirde toplam 48 okulda eğitim verildi. 1010 Kâşif Kodlama Eğitim Kiti aracılığı ile verilen eğitimlerin ardından, çocukların daha sonra pratik yapabilmeleri ve öğrendiklerini geliştirebilmeleri için okullara bir bilgisayar ve 20 adet kit hediye ediliyor. Ayrıca eğitimin sonunda çocuklara sertifikaları takdim ediliyor.

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Yeni kâşifler Mardin ve Urfa'dan
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