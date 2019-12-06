Yeni kâşifler Mardin ve Urfa'dan

TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANMAK GEREK

Teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çeken Dr. Okan Acar, "Hayatın her alanında sayısız kolaylık sunan teknoloji, ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde özellikle çocuklarda bağımlılığa dönüşüyor ve risk oluşturuyor. Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza kodlama ve robotik eğitimi verirken onların teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimini de destekliyoruz. Bu sayede sadece tüketilen değil, üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasına da katkı sunuyoruz" diye konuştu.

48 OKULDA EĞİTİM

2018 yılında başlayan projenin ilk aşamasında okullarda eğitim veren gönüllü Kuveyt Türk çalışanları için eğitmen eğitimleri düzenlendi ve akabinde pilot eğitimler gerçekleştirildi. Pilot eğitimlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 1010 Kâşif eğitimleri başladı. Okulların yaz tatiline girmesine rağmen projeye ara vermeyen Kuveyt Türk, farklı platformlarda ortaokul çağındaki öğrencilerle buluşmayı sürdürdü. 1010 Kâşif projesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da, Türkiye genelindeki okullarda devam ediyor. Bugüne kadar 26 şehirde toplam 48 okulda eğitim verildi. 1010 Kâşif Kodlama Eğitim Kiti aracılığı ile verilen eğitimlerin ardından, çocukların daha sonra pratik yapabilmeleri ve öğrendiklerini geliştirebilmeleri için okullara bir bilgisayar ve 20 adet kit hediye ediliyor. Ayrıca eğitimin sonunda çocuklara sertifikaları takdim ediliyor.