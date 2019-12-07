AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

AÖL sınav sonuçları için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Bugün ve yarın uygulanacak olan Açık lise öğrencilerinin katılım sağladığı sınavların soru ve cevaplarının da MEB tarafından yayınlanması beklenirken belirli sebeplerden ötürü örgün eğitim yerine açıktan okumayı tercih eden binlerce öğrenci bugün derslerinden geçebilmek için ter dökecek. Peki, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

AÇIK LİSE SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavların soru ve cevapları için araştırmalar sürüyor haberimizin devamından AÖL 1. dönem sınavı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...