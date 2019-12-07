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ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine Açık öğretim lisesi üzerinden öğrenim gören binlerce kişi internet üzerinden ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık lise sınavı sonuçları için heyecan dorukta ayrıca vatandaşlar AÖL 1. Dönem sınavı soru ve cevaplarını da merak ediyor. Açık lise öğrencileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez katıldıkları sınav ile ilgili tüm detaylar için haberimizi oluşturduk. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 11:28
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Bugün ve yarın uygulanacak olan Açık lise öğrencilerinin katılım sağladığı sınavların soru ve cevaplarının da MEB tarafından yayınlanması beklenirken belirli sebeplerden ötürü örgün eğitim yerine açıktan okumayı tercih eden binlerce öğrenci bugün derslerinden geçebilmek için ter dökecek. Peki, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

AÇIK LİSE SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavların soru ve cevapları için araştırmalar sürüyor haberimizin devamından AÖL 1. dönem sınavı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

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