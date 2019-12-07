BİLSEM 2020 ne zaman yapılacak? MEB ile BİLSEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alımı yapılan BİLSEM sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grup tarama ve bireysel değerlendirme sınavına girecek adaylar için başvurularda bugün son gün! Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 2020 BİLSEM'in sınav tarihide belli oldu. Bilindiği üzere bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Peki 2020 BİLSEM ne zaman? BİLSEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Haberimizin detaylarından BİLSEM başvuruları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, başvuru işlemlerinin ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.