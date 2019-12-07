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tercih sonuçları açıklandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019/6 KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

tarafından 2019/6 tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için geçtiğimiz sene 22 Temmuz, 7 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş olma şartı aranıyordu. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM ile KPSS 2019/6 tercih sonuçları öğrenme ekranı!

Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 09:48
KPSS tercih sonuçları açıklandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019/6 KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili olarak Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, KPSS 2019/6 tercih kılavuzu erişime açılmış adaylar işlemlerini gerçekleştirmişti. Biraz önce ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı haberi adaylara duyuruldu. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

KPSS 2019/6 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

KPSS-2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS 2019/6 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS 2019/6 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS tercih sonuçları açıklandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019/6 KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır?
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