ÖSYM sınav takvimi: 2020 YKS, LGS, YDS, ALES, DGS ve KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde olduğumuz şu günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Bilindiği üzere; LGS, YKS, KPSS, DGS, ALES gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma programlarını kendilerine uygun şekilde hazırlıyor. Peki, 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi!

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 ÖSYM sınav takvimi erişime açıldı. İnternet üzerinden 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve YDS sınavı ne zaman sorusu araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamında önümüzdeki sene milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınavların başvuru tarihleri ile beraber detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…