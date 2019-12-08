AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri, belgesi ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin katılım sağlayacağı AÖF sınav yerleri son günlerde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini almaya devam ediyor. 2019-2020 Eğitim öğretim yılı güz dönemi vizeleri için geri sayımın başlamasının ardından AÖF sınav giriş yerleri ve belgelerinin de Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi vizeleri için AÖF sınav yerleri ve belgeleri açıklandı mı? İşte detaylar…

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

14-15 Aralık'ta yapılacak olan AÖF ara sınavları için geri sayım sürerken sınav giriş yerleri de heyecanla bekleniyor. Sınav giriş belgesi henüz yayımlandı. Adaylar sınav yerlerine elektronik ortamda ulaşabilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacaktır. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.

9 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan sınav merkezi tercihleri bir sonraki sınavlar için geçerli olacaktır.