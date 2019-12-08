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Doğa Koleji'nden son dakika devir açıklaması: "Çalışanlarımızın geciken ödemeleri..."

Doğa Koleji tarafından son dakika devir açıklaması yapıldı. Doğa Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 9.12.2019 00:57
Doğa Koleji'nden son dakika devir açıklaması: Çalışanlarımızın geciken ödemeleri...

Edinilen son dakika bilgisine göre, Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

Doğa Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür edilerek, "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.

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Doğa Koleji'nden son dakika devir açıklaması: "Çalışanlarımızın geciken ödemeleri..."
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