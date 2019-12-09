Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Arabuluculuk sonuçları sorgula!

On binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım başladı. 25 Kasım tarihinde 15 ilde sınava giren adaylar sonuçları sorgulamaya başladı. Bunun akabinde '' 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Sadece Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrencilerin başvuruda bulunduğu sınav sonuçlarında adayların yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Peki 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte o ayrıntılar

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

Arabuluculuk sınav sonuçları için heyecan dorukta! Haberimizde, 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.