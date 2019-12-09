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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 sorgula!

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar sınav sonuçlarını merak ediyor. Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrencilerin başvuru yapabildiği sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde sorgulanıyor. 25 Kasım tarihinde sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda ‘’ ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 15 ilde on binlerce adayın girdiği sınav sonuçlarına T.C. Kimlik numaranız ile sorgulama yaparak ulaşabilirsiniz. Sonuç sayfasında adayın sınav puanı ve başarılı yada başarısız olduğuna ilişkin bilgiler yer alacaktır. Peki 2019 ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte? Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 9.12.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 15:37
Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Arabuluculuk sonuçları sorgula!

On binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen sınav sonuçları için geri sayım başladı. 25 Kasım tarihinde 15 ilde sınava giren adaylar sonuçları sorgulamaya başladı. Bunun akabinde '' 2019 ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Sadece Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrencilerin başvuruda bulunduğu sınav sonuçlarında adayların yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Peki 2019 ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte o ayrıntılar

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

Arabuluculuk sınav sonuçları için heyecan dorukta! Haberimizde, sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Arabuluculuk sonuçları sorgula!
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