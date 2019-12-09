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, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı! DUS yerleştirme sonuçları sorgula!

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı. 26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Kasım-3 Aralık 2019'da tercihleri alınan 2019-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 9.12.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 14:55
ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı! DUS yerleştirme sonuçları sorgula!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Kasım-3 Aralık 2019'da tercihleri alınan 2019-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

DUS nedir?

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS aynen Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri objektif kriterlere göre seçmek için yapılacak olan bir sınavdır.

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ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı! DUS yerleştirme sonuçları sorgula!
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