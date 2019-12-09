ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı! DUS yerleştirme sonuçları sorgula!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Kasım-3 Aralık 2019'da tercihleri alınan 2019-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

DUS nedir?

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS aynen Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri objektif kriterlere göre seçmek için yapılacak olan bir sınavdır.