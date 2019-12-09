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Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği ve tarafından düzenlenen , , , , , , MSÜ, TUS ve YÖKDİL tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi geçtiğimiz haftalarda önümüzdeki sene yapılması beklenen bu 2020 ÖSYM sınav takvimini adayların erişimine açarak resmi sitesi üzerinden yayınladı. En çok katılım sağlanan ve araştırılanlar arasında ise KPSS ve YKS yer alıyor. YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım yapılma amacıyla her yıl düzenlenmeye devam ediyor. Peki, 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 9.12.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 11:49
ÖSYM sınav takvimi: 2020 YKS, LGS, YDS, ALES, DGS ve KPSS sınavı ne zaman, ÖSYM tarafından hangi tarihlerde yapılacak?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde olduğumuz şu günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü 2020 sınav takvimine çevrildi. Bilindiği üzere; , , , , gibi sınavların tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve öğrenciler de buna uygun çalışma programlarını kendilerine uygun şekilde hazırlıyor. Peki, 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi!

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 ÖSYM sınav takvimi erişime açıldı. İnternet üzerinden 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS ve YDS sınavı ne zaman sorusu araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamında önümüzdeki sene milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınavların başvuru tarihleri ile beraber detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

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ÖSYM sınav takvimi: 2020 YKS, LGS, YDS, ALES, DGS ve KPSS sınavı ne zaman, ÖSYM tarafından hangi tarihlerde yapılacak?
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