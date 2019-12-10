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sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 sorgulama! duyurdu!

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar sınav sonuçlarını merak ediyor. Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrencilerin başvuru yapabildiği sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde sorgulanıyor. 25 Kasım tarihinde sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Bu bağlamda ‘’ ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arandı. 15 ilde on binlerce adayın girdiği sınav sonuçlarına T.C. Kimlik numaranız ile sorgulama yaparak ulaşabilirsiniz. Sonuç sayfasında adayın sınav puanı ve başarılı yada başarısız olduğuna ilişkin bilgiler yer alacaktır. Peki 2019 açıklandı mı? Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:06
Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı duyurdu!

On binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen sınav sonuçlarını sorguluyor. 25 Kasım tarihinde 15 ilde sınava giren adaylar sonuçları öğrenmek istiyor. Bunun akabinde '' 2019 ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Sadece Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrencilerin başvuruda bulunduğu sınav sonuçlarında adayların yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Peki 2019 açıklandı mı? Sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte o ayrıntılar

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizde, sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı duyurdu!
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