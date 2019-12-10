Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı duyurdu!

On binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen Arabuluculuk sınav sonuçlarını sorguluyor. 25 Kasım tarihinde 15 ilde sınava giren adaylar sonuçları öğrenmek istiyor. Bunun akabinde '' 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Sadece Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrencilerin başvuruda bulunduğu sınav sonuçlarında adayların yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Peki 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte o ayrıntılar

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizde, 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.