E okul VBS giriş ekranı! E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır; devamsızlık, sınav notu bilgisi nasıl öğrenilir?

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; veli, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim ile ilgili işlerini dijital ortama taşımak, bu sayede tüm işlemlerin kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesine ve devamsızlık, ders programı gibi bilgilerin elektronik ortamda sorgulanmasına olanak tanımak amacıyla hizmete alınan bir sistemdir. E okul VBS giriş ekranı, her gün milyonlarca veli ve öğrenci tarafından ziyaret edilmekte, sınav notları, devamsızlık bilgisi, sınav tarihleri, ders programları, önceki yıllara ilişkin belge ve yıl sonu ortalamaları gibi bilgiler, sistem üzerinden sorgulanmaktadır. E okul VBS'ye giriş yapabilmek için ilgili giriş sayfasındaki bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Öğretmenler sisteme kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile giriş yaparken veli ve öğrenci girişi için ayrılan bölümde T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası bilgisi istenmektedir.

VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞ EKRANINA NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?

Lise ve öncesi düzeyde eğitim gören öğrenciler ve bu öğrencilerin ebeveynleri, E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden eğitim süreciyle ilgili tüm bilgilere erişebilirler. Söz konusu işlemi gerçekleştirebilmek için ise giriş ekranı üzerinde ilgili boşlukların doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. İlgili boşluklar öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasından oluşuyor.

E OKUL VBS HIZLI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantı adresinden sisteme giriş yapan veliler, velisi oldukları öğrencinin eğitim süreci ile ilgili her türlü bilgiye elektronik ortam üzerinden erişim sağlayabilir.