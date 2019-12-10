Türk Eğitim Vakfı TEV burs sonuçları açıklandı mı? 2019 TEV burs sonuçları sorgulama ekranı burada!

Üniversite öğrencilerine aylık verilen burslardan bir tanesi olan Türk Eğitim Vakfı TEV burs sonuçları yoğun ilgi görüyor. 2 ile 22 Eylül tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sonuçları merakla bekleyen adaylar aylık 700 TL burs alacak. Sonuçlar kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olup bursun ödenmesi ile ilgili bilgiler de merak ediliyor. Peki; TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 TEV burs sonuçları sorgula!

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019-2020 tarihlerindeki aylık burs ücreti 700 TL olarak belirlendi.

2019-2020 yılı burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçları açıklandığında duyuru aşağıdaki linkte olacak.

TEV BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden adaylar arasından seçilenlerin belgelerini imzalı tutanak ile TEV'e gönderir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. TEV'den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Önemli Not: Mülakatta elenenler; dosyasını üniversitesinin burs ofisi veya öğrenci işlerinden alabilir.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır