Çöpten akıllı gözlük yaptı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Üsküdar Meslek Lisesi öğrencisi Burak Can Öztürk, tasarladığı gözlük projesi ile görme engellilerin umudu oldu. Öztürk, çöplerden temin ettiği elektronik parçalarla akıllı gözlük tasarladı. Yapay zeka ile tasarlanan akıllı gözlük, sensörlerle görme engellilerin cadde ve sokakta karşılaştıkları engelleri tanımlıyor ve uyarıda bulunuyor. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Big Data (Büyük Veri) Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde lise stajyeri olarak çalışmakta olan Öztürk'e sınıf arkadaşları Abdullah Turan ve Berke Tufan Yılmaz da destek verdi. Tasarımı TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival'inde 'İnsanlık yararına teknoloji' kategorisinin 'Sağlık' bölümünde yarıştı ve 200 proje arasında 7'nci oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından tebrik edilen Öztürk, şimdi yeni projeler üzerinde çalışıyor.