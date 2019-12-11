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ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!

olarak bildiğimiz merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM konu ile ilgili tarih verirken “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı kaç yıl geçerli olacak?” sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki; YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:26
YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!

ÖSYM tarafından yapılan YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açılınca adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Sınavın kaç yıl geçerli olacağı merak edilirken sonuçların hangi tarihte açıklanacağı da yoğun ilgi görüyor. Peki; YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YDS sonuçları ile ilgili tarihi verdi. İşte bilgiler!

YDS/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/3 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgilere göre 24 Aralık tarihinde duyurulacak.

YDS KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

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YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!
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