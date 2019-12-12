AÖF sınav yerleri öğrenme ekranı burada! Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş ile AÖF sınav giriş yerleri, belgesi nasıl sorgulanır?

AÖF sınav giriş belgesi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacağı duyurulan vizeler için temin edilmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi üzerinden eğitimlerini sürdüren vatandaşlar 2019-2020 eğitim öğretim yılının vizeleri için çalışmalarını sürdürmüş ve vizelere günler kala Açık öğretim AÖF sınav giriş belgesi ve yerleriaraştırma konusu haline geldi. Binlerce Anadolu Üniversite öğrencisinin araştırma konusu haline gelen bu belge resmi site üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi için öğrenci girişi yapmaları yeterli. Detaylı bilgi ve sorgulama ekranı linki haberimizin devamında…

AÇIK ÖĞRETİM AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haberimizin devamında bulunan linke tıklayarak öğrenci girişi yapmanız haline Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi vize sınavları için AÖF sınav yerleri sorgulama işlemini kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz…