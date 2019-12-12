AÖL sonuçları açıklandı mı? 2019 1.Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlardan bir tanesi olan Açıköğretim Lisesi sınavları geçtiğimiz hafta üç oturum halinde tamamlanmıştı. Sınav sürecini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasını merak içerisinde bekliyorlar. Belli nedenlerden ötürü örgün eğitime gidemeyenlerin açıktan okumayı tercih etmesi olarak bilinen AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 1.Dönem AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÇIK LİSE SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

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