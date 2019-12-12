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açıklandı mı? 2019 1.Dönem ?

Açıköğretim Lisesi sınavları olarak bildiğimiz AÖL sınavları 7 ile 8 Aralık tarihlerinde tamamlanmıştı. Sürecin bitmesinin ardından sonuçlar için heyecanla bekleyen öğrenciler gözlerini 'na çevirdi. İnternet sistemi üzerinden online olarak açıklanacak olan için heyecan dorukta. öğrencilerinin katılım sağladığı 2019 1.Dönem AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 12.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 11:59
AÖL sonuçları açıklandı mı? 2019 1.Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. tarafından gerçekleştirilen sınavlardan bir tanesi olan Açıköğretim Lisesi sınavları geçtiğimiz hafta üç oturum halinde tamamlanmıştı. Sınav sürecini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasını merak içerisinde bekliyorlar. Belli nedenlerden ötürü örgün eğitime gidemeyenlerin açıktan okumayı tercih etmesi olarak bilinen ne zaman açıklanacak? 2019 1.Dönem AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÇIK LİSE SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Haberimizin içeriğinden AÖL ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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