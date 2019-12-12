TEV burs sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Türk Eğitim Vakfı TEV burs sonuçları açıklandı mı?

Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere verilecek olan TEV burs sonuçları için binlerce vatandaş araştırmalara başladı. Başvuruda bulunan vatandaşlardan kazanan kişilere ekim ve haziran ayları arasında yani okulların açık olduğu sürelerde her ay 700 TL destek ödemesi yatacak. Peki, Türk Eğitim Vakfı öğrenci desteği TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV burs sonuçları için tarih belli oldu mu? Detaylar haberimizde…

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TEV burs sonuçları için geri sayıma geçen binlerce öğrenci sonuçlar açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. TEV burs sonuçları henüz açıklanmadı ve TV'den burs sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yayımlanmadı. TEV bursu kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

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TEV BURS MİKTARI 2020 NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2019-2020 öğretim yılı aylık burs ücretini 700 TL olarak belirledi.

TEV BURSİYER SEÇİMİ

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden adaylar arasından seçilenlerin belgelerini imzalı tutanak ile TEV'e gönderir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. TEV'den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Önemli Not: Mülakatta elenenler; dosyasını üniversitesinin burs ofisi veya öğrenci işlerinden alabilir.

TEV MÜLAKAT BİLGİLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

TEV'in değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili adaylar evraklarını hazırlayıp; mülakat günü komisyona sunacaktır. Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen dosya hazırlamayınız.