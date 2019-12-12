YDUS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2019 YDUS sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM tarafından uygulanan sınavlardan yaklaşık bir hafta kadar önce sınav giriş yerlerini gösteren belgeler adaylar ile paylaşılıyor. Adaylar, katılım sağlayacakları sınava ilişkin açıklanan sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden temin ederek hangi bina ve salonda sınava katılım sağlayacakları bilgisine erişiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının söz konusu sayfası üzerinden giriş belgesine erişim sağlayabilmek için adayların T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini ilgili boşluklara doğru bir şekilde girmesi gerekiyor. Peki ÖSYM 2019 YDUS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

YDUS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM AİS sistemi üzerinden aşağıdaki linke tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak 2019 YDUS sınav giriş belgesi dökümüne ulaşabilirsiniz.

YDUS 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından paylaşılan 2019 YDUS başvuru kılavuzunda sınav giriş belgelerinin adayların adresine gönderilmeyeceği, belgelerin adaylar tarafından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinilmesi gerektiği adaylar ile paylaşılmıştır.