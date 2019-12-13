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ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sömestr 15 tatili ne zaman? 2019-2020 burada!

Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala sömestr olarak bilinen tatillerde okullara ara veriliyor. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren bu durum merak konusu oldu. Güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alan sömestr tatilinin dışında da eğitim öğretim yılına ara tatiller eklenmişti. 18 ile 22 Kasım tarihleri arasında tatil yapan öğrenciler Ocak ayında yapılacak sömestr tatilini merak ediyor. Peki; ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? 15 tatil ile ilgili takvimini yayınladı. İşte takvimine göre; 15 tatil ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 09:17
15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sömestr 15 tatili ne zaman? 2019-2020 sömestr tarihi burada!

Öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi oluyor. Kasım'ın son haftasına doğru yapılan bir ara tatilin sonunda hafta sonunun da birleştirilmesi ile toplamda 9 günlük tatil yapan öğrenciler şimdi de sömestr tatilinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Sınav stresinden yorulan öğrenciler ile onlara destek olan velilerinin merak ettiği; 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 15 tatil sömestr ile ilgili bilgiler!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Haberimizin içeriğinden 'nın yayımladığı takvime ulaşabilir, 15 tatil ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. İşte 15 tatil ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı…

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15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sömestr 15 tatili ne zaman? 2019-2020 sömestr tarihi burada!
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