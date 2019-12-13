15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sömestr 15 tatili ne zaman? 2019-2020 sömestr tarihi burada!

Öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi 15 tatil oluyor. Kasım'ın son haftasına doğru yapılan bir ara tatilin sonunda hafta sonunun da birleştirilmesi ile toplamda 9 günlük tatil yapan öğrenciler şimdi de sömestr tatilinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Sınav stresinden yorulan öğrenciler ile onlara destek olan velilerinin merak ettiği; 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 15 tatil sömestr ile ilgili bilgiler!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Haberimizin içeriğinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime ulaşabilir, 15 tatil ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. İşte 15 tatil ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı…