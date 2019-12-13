AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Açık lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine Açık öğretim lisesi üzerinden öğrenim gören binlerce kişi internet üzerinden AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenen Açık lise sınavı sonuçları için heyecan dorukta ayrıca vatandaşlar AÖL 1. Dönem sınavı soru ve cevaplarını da merak ediyor. Açık lise öğrencileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez katıldıkları sınav ile ilgili tüm detaylar için haberimizi oluşturduk. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin devamından Açık lise sınavları ile ilgili detaylı tüm bilgiye ve son duruma ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…