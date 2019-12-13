VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgula!

Ülkemizde ihtiyaç sahibi öğrencilere sekiz ay süre karşılığında belli bir miktar ödenen Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları yoğun ilgi görüyor. Henüz resmi olmasa da Aralık ayının son günü ile Ocak ayının ilk günleri arasında açıklanması beklenen sonuçlar için heyecan dorukta. Geçtiğimiz ay açıklanan ortaöğrenim burs sonuçlarının ardından adaylar gözlerini yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Lisans öğrencilerine verilecek olan bursun sonuçlarının açıklanması beklenirken heyecan giderek artıyor. Peki; VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgula!