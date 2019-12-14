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sınav giriş belgesi ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına nereden erişim sağlanır?

14-15 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları için son saatlere girilirken öğrenciler, sınav giriş belgesi sorgulama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. Bu bağlamda “AÖF sınav giriş belgesi nasıl indirilir, çıkartılır?” soruları araştırılırken söz konusu belgeler, öğrencilerin sınava katılım sağlayacakları salon bilgisini içeriyor. Bir yandan sınav giriş belgelerini önceden temin ederek sınav saatinde sorun yaşamak istemeyen öğrenciler diğer yandan “AÖF saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Sınavın kaç saat süreceği, açıköğretim öğrencilerinin yanı sıra yakınlarının da merak konusu. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve sınav saati bilgisi…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:09
AÖF sınav giriş belgesi ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına nereden erişim sağlanır?

2019-2020 yılı vize sınavları için sınav giriş yerlerini belirtilen sınav giriş belgeleri açıklandı. Sınava sayılı saatler kala hazırlıklarını sürdüren açıköğretim öğrencileri, sınav giriş belgesinin çıktısını alarak sınava giriş yapacakları salon bilgisini öğrenmek istiyor Anadolu Mobil uygulaması ya da aof.anadolu.edu.tr adresi aracılığıyla temin edilebilen sınav giriş belgelerini aynı zamanda AÖF bürolarından temin etmek mümkün. Peki AÖF sınav giriş belgesi internetten nasıl çıkartılır?

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

AÖF KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Takvime göre, AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar her iki günde de 2'şer oturum olmak üzere 4 oturumda tamamlanacak. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

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