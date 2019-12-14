AÖF sınav giriş belgesi ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına nereden erişim sağlanır?

2019-2020 yılı AÖF vize sınavları için sınav giriş yerlerini belirtilen sınav giriş belgeleri açıklandı. Sınava sayılı saatler kala hazırlıklarını sürdüren açıköğretim öğrencileri, sınav giriş belgesinin çıktısını alarak sınava giriş yapacakları salon bilgisini öğrenmek istiyor Anadolu Mobil uygulaması ya da aof.anadolu.edu.tr adresi aracılığıyla temin edilebilen sınav giriş belgelerini aynı zamanda AÖF bürolarından temin etmek mümkün. Peki AÖF sınav giriş belgesi internetten nasıl çıkartılır?

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

AÖF KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Takvime göre, AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar her iki günde de 2'şer oturum olmak üzere 4 oturumda tamamlanacak. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.