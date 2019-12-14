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açıklandı mı? Açık lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Açık öğretim lise 1. Dönem için binlerce öğrenci bekleyişe başladı. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavların ardından öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyordu. 'in resmi sitesi üzerinden yapacağı duyuru ile adaylar puanlarını öğrenmiş olacak. Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine lise öğrenimini açıktan tamamlayan vatandaşlar internet üzerinden AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 08:03
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine Açık öğretim lisesi üzerinden öğrenim gören binlerce kişi internet üzerinden ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenen Açık lise sınavı sonuçları için heyecan dorukta ayrıca vatandaşlar AÖL 1. Dönem sınavı soru ve cevaplarını da merak ediyor. Açık lise öğrencileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk kez katıldıkları sınav ile ilgili tüm detaylar için haberimizi oluşturduk. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberimizin devamından Açık lise sınavları ile ilgili detaylı tüm bilgiye ve son duruma ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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