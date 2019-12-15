AÖF geçme notu kaç? 2019 AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

On binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına giriyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan okuyan adaylar AÖF geçme notunu ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Sınav sonuçları e-Kampüs sistemi üzerinden sorgulanacak. Peki AÖF geçme notu kaç? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte ayrıntılar