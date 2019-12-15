AÖF saat kaçta bitecek? 15 Aralık AÖF vize sınavı kaç dakika sürüyor?

AÖF 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavları dün gerçekleştirilen iki oturumla başladı. AÖF vize sınavları, bugünkü iki oturum ile devam edecek. Sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı ile soru ve cevapların yayımlanacağı tarihin merakla araştırılması beklenirken sınav esnasında yanıtı merak edilen soruların başında "AÖF sınavı saat kaçta bitecek?" geliyor. Sınava katılım sağlayan adayların yakınları tarafından merakla araştırılan "AÖF kaç dakika sürüyor, kaçta başlayıp kaçta bitecek?" sorularını yanıtladık.

AÖF SINAVLARI KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTİYOR?

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulmakta ve 30'ar dakika sınav süresi verilmektedir. Pazar günü 2 oturum yapılacak.

Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.

ÖĞRENCİLERİN SINAVDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.