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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise için tarih belli oldu mu? Sonuç sorgula!

için heyecan sürüyor. Yeni eğitim öğretim yılının 1.dönem sınavlarının sona ermesinin ardından adaylar sonuçları merakla bekliyor. 'na bağlı ilk dönem güz sınavları 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonuçları olarak bilinen ? için tarih belli oldu mu? İşte tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:25
AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları için tarih belli oldu mu? Sonuç sorgula!

'na bağlı gerçekleştirilen için heyecan sürüyor. Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilen güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini AÖL sonuçlarına çevirdi. Soru ve cevaplarının da yayımlanmasının ardından geriye kalan tek şey sınav sonuçları oluyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sınav sonuçları için tarih belli mi? Sonuçlar nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açık Lise AÖL sınav sonuçları ile ilgili güncel tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sonuçları için tarih belli oldu mu? Sonuç sorgula!
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