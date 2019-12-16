Yunus Emre’den bilim diplomasisi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin ilk yerli ve milli bilim envanterini çıkaran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yürüttüğü 'tabip' projesi ile sanayi, bilim ve teknolojinin devlerini Türkiye ile buluşturdu. Kısa sürede 10 bin proje hayata geçiren enstitü, İngiltere, Polonya ve Brüksel'den yatırımcı ve bilim insanlarını Türkiye'de ağırladı. İlk işbirlikleri kuruldu.Türkiye'nin yerli altyapı birikimi ve Cumhurbaşkanını özel talebi ile ilk yatırımların havacılık alanında olacağını belirten YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, dünyada örneği olmayan yerli projeyi SABAH'a şöyle anlattı:11. kalkınma planında Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bilim diplomasisi oluşturulacağını bunu da Yunus Emre Enstitüsü'nün yapacağı yer aldı. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüştük. Bilim talimatı ile dünyayı Türkiye ile buluşturmaya başladık. Tabip projesi ile uluslar arası eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji gibi tüm alanlardaki verileri, bilgiyi içeren platform kurduk. Kamu ve özel kuruluşları dahil bu ağa. Alt yapı çalışması 4 yıl sürdü, 2 yılda yerli yazılımı ürettik.Kurduğumuz sistem ile ülkemizin bilim, teknoloji bazlı tüm sektörlerinin birikim, gelişme ve yatırımlarını bir platformda topladık. Envanter çıkarıp, strateji geliştirdik. Bilim ağını elimizde tutmak zorundayız. Şu anda dünyanın en kapsamlı, üretici, bilim insanı, uluslararası işbirliklerini bir araya getiren ilk küresel yerli ağını ürettik. Dünyadaki tüm veri ve bilgiler ülkemize akacak. İlk çalışmamız havacılık alanında oldu. Dünyanın birçok ülkesini TAİ ve ASELSAN ile buluşturduk, çalışmalara başladılar.Brüksel'de TÜBİTAK ile bir çalışma yürütüyoruz. Hem Türkiye'deki insan kaynağımız üretime dahil olsun hem de yurtdışında yabancılar Türkiye'de uluslararası projelerin paydaşı olsun. Polonya ve Türkiye'nin büyük firmalarını buluşturduk, Tusaş ile görüştürdük. Şu anda ortak füze çalışması ve personel transferi görüşüyorlar.Portalde Türkiye size hangi fırsatları sunar, hangi firmalar var, siz neler yapabilirsiniz gibi temel başlıklarda Türkiye'de kim nerede ne iş yapıyor cevabını bulurken, yabancı yatırımcı kendi ilgi alanında kimle ne iş yapabileceğini görüyor. Sonra biz onları buluşturuyoruz. Bu yatırım ve işbirliğini hızlandıracak. Dünya bu global ağ üzerinde Türkiye'de buluşacak, Türkiye'de dünyanın bilimsel birikiminden faydalanacak.