AÖF soruları ve cevapları yayınlandı! eKampüs ile 14-15 Aralık AÖF vize soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

tim öğretim hayatını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla sürdüren öğrenciler, 14-15 Aralık tarihlerinde vize sınavlarında ter döktü. Öğrenciler, ilgili oturumlara katılmasının ardından ise AÖF soru ve cevapları hakkındaki araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, vize soruları ve cevapları ile sonuçlara yönelik ön tahminde bulunulabiliyor. Tam bu noktada da, Anadolu Üniversitesi eKampüs sistemi üzerinden bir duyuru yayımlandı ve AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı bilgisinin erişime açıldığı belirtildi.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Hâl böyle olunca da, öğrencilerin 'AÖF soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?' sorusu hakkındaki sorgulamaları büyük bir artış gösterdi. Zira, kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren yüz binlerce öğrenci; alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabilmek için eKampüs üzerinden cevap anahtarı kontrolü yapmak istiyor.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKAMPÜS İLE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 14-15 Aralık 2019 AÖF vize soruları ve cevap anahtarı hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz başlıklar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.