Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > Son dakika haberleri ile gündemde: Doğa Koleji açıklama yaptı! Okul satıldı mı ve sahibi kim oldu? İşte Doğa Koleji son durum bilgileri...

haberleri ile gündemde: açıklama yaptı! Okul satıldı mı ve sahibi kim oldu? İşte Doğa Koleji son durum bilgileri...

Geçtiğimiz aylarda ile ilgili başlayan sorunlar hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Öğretmenlerin maaşları ödenmediğini iddia ederek dersleri protesto etmesi ve velileri bu olaya tepki göstermesi üzerine başta eğitimciler olmak üzere, Doğa Koleji Türkiye’nin konuştuğu bir konu haline gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından veliler ve öğrenciler “Doğa Koleji satıldı mı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.  Peki, Doğa Koleji son durum ne? İşte yapılan son açıklama ve Doğa Koleji maaş krizi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:32
Son dakika haberleri ile gündemde: Doğa Koleji açıklama yaptı! Okul satıldı mı ve sahibi kim oldu? İşte Doğa Koleji son durum bilgileri...

birçok öğreni ve velinin başta olmak üzere, tüm Türkiye'nin konuştuğu bir konu haline geldi. Doğa Koleji son durum da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Okul ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken, "Doğa Koleji kimin?" ve "Doğa Koleji satıldı mı?" sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Doğa Koleji olayında son durum ne? Maaş sorunu üzerine öğretmenleri derslere girmemesi ve öğrenciler ile velilerin tepkileri hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMA YAPTI

Gece velilere yönelik gönderilen kısa mesajda, Cumartesi günü yapıması planlanan açıklamanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken; net bir tarih de verildi. İlgili SMS, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından velilere gönderildi. Bu duruma sinirlenen veliler de, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etmek amacıyla bugün okulun önüne gitti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler ellerinde "öğretmenlerimizin maaşlarını verin" pankartları taşıdı.

DOĞA KOLEJİ SATILDI MI, YENİ SAHİBİ KİM?


Böyle olunca da, Doğa Koleji'nde son durum ve yeni sahibi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, Doğa Koleji satıldı mı, sahibi kim olacak?

İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri ile gündemde: Doğa Koleji açıklama yaptı! Okul satıldı mı ve sahibi kim oldu? İşte Doğa Koleji son durum bilgileri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN