Son dakika haberleri ile gündemde: Doğa Koleji açıklama yaptı! Okul satıldı mı ve sahibi kim oldu? İşte Doğa Koleji son durum bilgileri...

Doğa Koleji birçok öğreni ve velinin başta olmak üzere, tüm Türkiye'nin konuştuğu bir konu haline geldi. Doğa Koleji son durum da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Okul ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken, "Doğa Koleji kimin?" ve "Doğa Koleji satıldı mı?" sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Doğa Koleji olayında son durum ne? Maaş sorunu üzerine öğretmenleri derslere girmemesi ve öğrenciler ile velilerin tepkileri hakkında son dakika bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMA YAPTI

Gece velilere yönelik gönderilen kısa mesajda, Cumartesi günü yapıması planlanan açıklamanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken; net bir tarih de verildi. İlgili SMS, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından velilere gönderildi. Bu duruma sinirlenen veliler de, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etmek amacıyla bugün okulun önüne gitti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler ellerinde "öğretmenlerimizin maaşlarını verin" pankartları taşıdı.

DOĞA KOLEJİ SATILDI MI, YENİ SAHİBİ KİM?



Böyle olunca da, Doğa Koleji'nde son durum ve yeni sahibi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, Doğa Koleji satıldı mı, sahibi kim olacak?

İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...