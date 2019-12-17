KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercih sonuçları için geri sayım...

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar KPSS 2019/2 tercih sonuçlarını bekliyor. 3 Aralık'ta başlayan tercihler 12 Aralık tarihinde son bulmuştu. Binlerce adayın başvuruda bulunduğu sonuçlar için geri sayım sürüyor. Adaylar sınav sonuçları için gözlerini ÖSYM'nin AİS sayfasına çevirdi. Bilindiği üzere yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Peki KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2019/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haberimizde, KPSS 2019/2 tercih sonuçlarına ilişkin detaylara erişebilirsiniz.