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2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ile için geri sayım...

Kamu dairesinde çalışmak isteyen adaylar 2019/2 tercih sonuçları için gün sayıyor. 12 Aralık tarihinde son tercihlerini yapan adaylar gözlerini ’nin AİS sayfasına çevirdi. Kamuya ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinden memur alımı ilgi görmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Geçen seneki tercih sonuçları başvuruların bitişinin ardından 8 gün içinde açıklanmıştı. Adayların yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Peki ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.12.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:59
KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercih sonuçları için geri sayım...

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar 2019/2 tercih sonuçlarını bekliyor. 3 Aralık'ta başlayan tercihler 12 Aralık tarihinde son bulmuştu. Binlerce adayın başvuruda bulunduğu sonuçlar için geri sayım sürüyor. Adaylar sınav sonuçları için gözlerini 'nin AİS sayfasına çevirdi. Bilindiği üzere yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Peki ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2019/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haberimizde, KPSS 2019/2 tercih sonuçlarına ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

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KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercih sonuçları için geri sayım...
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