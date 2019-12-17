Öğretmenlik meslek kanunu ne zaman çıkacak? Milli Eğitim Bakanı’ndan konuya yönelik açıklama geldi!

Hukukçular, askerler, doktorlar ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunları varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bu kapsamda öğretmenlere sevindirici haber Bakan Ziya Selçuk'tan geldi. Kanunun ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi olmasa da konuya yönelik araştırmalar sürüyor. Bu bağlamda; öğretmenlik meslek kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. İşte o açıklama!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada konuya dair şunları söyledi;

"Ayrıca mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyamızı Cumhurbaşkanlığına sunduk."

KANUN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber Bakan Ziya Selçuk'tan geldi. Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi yok. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.