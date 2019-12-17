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sınav takvimi 2020 yayınlandı! 2020 LGS, YKS, MSÜ, DGS, YDS, TUS, YÖKDİL, ALES, sınav, başvuru tarihleri

Büyük bir merakla beklenilen 2020 sınav takvimi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bilindiği gibi, her yıl , Kaymakamlık, eKPSS, DHBT, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, TUS, YÖKDİL ve MSÜ gibi oturumlara yüz binlerce aday tarafından yoğun katılım sağlanıyor. 2020 ÖSYM sınav takvimi neticesinde, en çok merak edilenler ise hiç şüphesiz, üniversite sınavı YKS kapsamındaki TYT, AYT ve YDT oturumları ve KPSS durumunda... Adaylar ve öğrenciler de, çalışma programlarını açıklanan bu sınav ve başvuru tarihleri akabinde netleştirecek. Peki, KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL sınavı başvuru tarihleri zaman? İşte, 2020 ÖSYM takvimi ile sınav ve başvuru tarihi hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:28
ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı! 2020 LGS, YKS, MSÜ, DGS, YDS, TUS, YÖKDİL, ALES, KPSS sınav, başvuru tarihleri

Geçtiğimiz günlerde haftalarda yapılan açıklama ile, 2020 sınav takvimi resmen duyuruldu. Bilindiği gibi, Kaymakamlık, LGS, YKS, , eKPSS, DGS, ALES, TUS, MSÜ ve YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor; gerek öğrenciler gerekse adaylar da buna uygun çalışma tempolarına yön veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise üniversite sınavı YKS ve KPSS olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken; KPSS ile kamu personeli kapsamında devle kadrolarına alım yapılıyor

KPSS SINAVI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ilgili tarihlere yönelik detaylar paylaşılırken; Kamu Personeli Seçme sınavı kapsamında ortaöğretim, önlisans ve lisans oturumları ile ÖABT sınav ve başvuru tarihleri aktarıldı. Peki, 2020 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından ÖSYM sınav takvimi ve başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;

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ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı! 2020 LGS, YKS, MSÜ, DGS, YDS, TUS, YÖKDİL, ALES, KPSS sınav, başvuru tarihleri
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