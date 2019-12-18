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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 14-15 Aralık güz dönemi 2019 AÖF vize sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sınav sonuçları için heyecan dorukta! Açıköğretim Fakültesi tarafından 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen vizelere katılım gösteren öğrenciler, sonuçları beklemeye koyuldu. Bu bağlamda, '2019 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz gün soru ve cevapların erişime açılması, adayları AÖF sonuçları için beklentiye soktu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sonuçları sorgulama hakkındaki detaylara sizler için yer verdik.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:17
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 14-15 Aralık güz dönemi 2019 AÖF vize sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 14-15 Aralık 2019 tarihlerindeki oturumlarla sona erdi. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren öğrenciler, o günden bu yana '2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını Google üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günler içerisinde güz dönemi AÖF soru ve cevaplarının erişime açılması da adayların beklentilerini bir hayli arttırdı. Peki, 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorgulama sayfası ile beraber bütün detayları sizler için derledik.

GÜZ DÖNEMİ AÖF SINAV SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin detaylarından AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 14-15 Aralık güz dönemi 2019 AÖF vize sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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