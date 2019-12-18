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vize soruları ve cevapları 2019 yayınlandı! 14-15 Aralık AÖF güz dönemi soru ve cevap anahtarı e Kampüs ile görüntüle!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren öğrenciler için vize sınavları 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren adaylar, soruları ve cevapları hakkındaki araştırmalarını da arttırdı. Bilindiği gibi, AÖF soru ve cevap anahtarı bilgisi ile adaylar sonuçlara yönelik ön tahminde bulunabiliyor. Tam bu noktada, Anadolu Üniversitesi'nin Anadolum eKampüs sistemi üzerinden yapılan duyuru göre, merakla beklenilen güz dönemi AÖF vize soruları ve cevapları açıklandı. Peki, 14-15 Aralık 2019 AÖF soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:15
AÖF vize soruları ve cevapları 2019 yayınlandı! 14-15 Aralık AÖF güz dönemi soru ve cevap anahtarı e Kampüs ile görüntüle!

tim öğretim hayatını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla sürdüren öğrenciler, 14-15 Aralık tarihlerinde vize sınavlarında ter döktü. Öğrenciler, ilgili oturumlara katılmasının ardından ise soru ve cevapları hakkındaki araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, vize soruları ve cevapları ile sonuçlara yönelik ön tahminde bulunulabiliyor. Tam bu noktada da, Anadolu Üniversitesi eKampüs sistemi üzerinden bir duyuru yayımlandı ve AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı bilgisinin erişime açıldığı belirtildi.

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Hâl böyle olunca da, öğrencilerin 'AÖF soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?' sorusu hakkındaki sorgulamaları büyük bir artış gösterdi. Zira, kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren yüz binlerce öğrenci; alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabilmek için eKampüs üzerinden cevap anahtarı kontrolü yapmak istiyor.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKAMPÜS İLE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 14-15 Aralık 2019 AÖF vize soruları ve cevap anahtarı hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz başlıklar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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AÖF vize soruları ve cevapları 2019 yayınlandı! 14-15 Aralık AÖF güz dönemi soru ve cevap anahtarı e Kampüs ile görüntüle!
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