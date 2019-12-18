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ile ilgili açıklama haberi geldi! Doğa Koleji satıldı mı? Teklif verildi

Son aylarda ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Konu ile ilgili Doğa Koleji açıklama yaparken, bir yeni açıklama da satış teklifi hakkında geldi. Uzun süredir öğrenci ve veliler başta olmak üzere vatandaşlar “Doğa Koleji satıldı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Doğa Koleji maddi sorunlardan dolayı öğretmenlerin maaşlarını ödeme noktasında düzensizlik yaşıyordu. Peki, Doğa Koleji yeni sahibi kim olacak ve Doğa koleji kimin? İşte yaşanan gelimeler ve verilen satın alma teklifi ile ilgili son dakika bilgileri.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:37
Doğa Koleji ile ilgili son dakika açıklama haberi geldi! Doğa Koleji satıldı mı? Teklif verildi

Türkiye'de faaliyet gösteren özel eğitim kurumu , birçok ildeki eğitim kurumunda yaşanan aksaklıklar nedeni ile gündeme gelmişti. Bunun üzerine Doğa Koleji'nin satışı ve öğrencilerin durumu hakkında da ortaya birçok iddia atılmıştı. Doğa Koleji satıldı mı sorusu da son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Peki, Doğa Koleji'nde son durum ne? Gece geç saatlerde gelen habere göre Doğa Koleji satış işlemi için dikkat çeken bir teklif geldi. Haberimizde konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

DOĞA KOLEJİ SATILDI MI, YENİ SAHİBİ KİM?

Öğrenci, öğretmen ve velilerin Doğa Koleji'nde son durum hakkında ve yeni sahibi ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi.Gece geç saatlerde Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili flaş bir teklif geldi. %60'ını kapsaya satış işlemi ve teklif hakkında detayları burada derledik.

İşte, konuyla ilgili gelişmeleri...

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Doğa Koleji ile ilgili son dakika açıklama haberi geldi! Doğa Koleji satıldı mı? Teklif verildi
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