Doğa Koleji ile ilgili son dakika açıklama haberi geldi! Doğa Koleji satıldı mı? Teklif verildi

Türkiye'de faaliyet gösteren özel eğitim kurumu Doğa Koleji, birçok ildeki eğitim kurumunda yaşanan aksaklıklar nedeni ile gündeme gelmişti. Bunun üzerine Doğa Koleji'nin satışı ve öğrencilerin durumu hakkında da ortaya birçok iddia atılmıştı. Doğa Koleji satıldı mı sorusu da son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Peki, Doğa Koleji'nde son durum ne? Gece geç saatlerde gelen habere göre Doğa Koleji satış işlemi için dikkat çeken bir teklif geldi. Haberimizde konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

DOĞA KOLEJİ SATILDI MI, YENİ SAHİBİ KİM?

Öğrenci, öğretmen ve velilerin Doğa Koleji'nde son durum hakkında ve yeni sahibi ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi.Gece geç saatlerde Doğa Koleji'nin satışı ile ilgili flaş bir teklif geldi. %60'ını kapsaya satış işlemi ve teklif hakkında detayları burada derledik.

İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...