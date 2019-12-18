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İTÜ Vakfı'ndan son dakika açıklaması! Doğa Koleji yeni sahibi kim olacak, satıldı mı? İşte son durum

Öğretmenlerin aylardır maaş alamadığı ve bu yüzden de eğitim öğretimin büyük ölçüde aksadığı 'ndeki kriz ile ilgili son dakika haberleri art arda geliyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, dün akşam Doğa Koleji son durum hakkında önemli açıklamalar yapmış ve gerekmesi hâlinde tüm öğrencilerin resmi okullara yerleştirilmesi konusunda planların hazır olduğunu belirtmişti. Bakan Selçuk ayrıca, Doğa Koleji'nin satışı ve devir işlemlerini Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini bildirmişti. Konuya yönelik son ve en önemli açıklama ise İTÜ Vakfı tarafından yapıldı. Hâl böyle olunca da, 'Doğa Koleji İTÜ Vakfı tarafından mı satın alınacak?' sorusunun yanıtı dünden bu yana en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. İşte, İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji hakkında yaptığı açıklama ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:15
İTÜ Vakfı'ndan son dakika Doğa Koleji açıklaması! Doğa Koleji yeni sahibi kim olacak, satıldı mı? İşte son durum

Kamuoyunda bir süredir gündemde olan 'ndeki maaş krizi hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere, öğretmenlerin 4 aydır maaş alamaması neticesinde eğitim öğretim aksarken; veliler de bu durumdan oldukça rahatsız olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda kurumun Ataşehir'de bulunan genel merkezinde protestolar da yapılmıştı. Binlerce veli ve süreç hakkında bilgi edinmeye çalışan vatandaşlar da 'Doğa Koleji'nde son durum ne?' sorusu ile o günden bu yana konuya yönelik fikir sahibi olmaya çalışıyor.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı Doğa Koleji hakkında Bakan Ziya Selçuk tarafından dün önemli bir açıklama yapıldı. Selçuk, Bakanlık olarak süreci hassasiyetle takip ettiklerini belirtirken, kamu kaynaklarıyla bir çözüm planı olmadıklarını aktardı. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'nin satışı hakkındaki son durum hakkında da 'Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz' sözlerini kullandı.

DOĞA KOLEJİ İTÜ VAKFI TARAFINDAN MI ALINACAK? AÇIKLAMA GELDİ

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından da bir açıklama yapılırken; İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji ile yürüttüğü müzakerelerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Peki, Doğa Koleji satılacak mı?

İşte, son dakika haberinin detayları;

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İTÜ Vakfı'ndan son dakika Doğa Koleji açıklaması! Doğa Koleji yeni sahibi kim olacak, satıldı mı? İşte son durum
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