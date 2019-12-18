İTÜ Vakfı'ndan son dakika Doğa Koleji açıklaması! Doğa Koleji yeni sahibi kim olacak, satıldı mı? İşte son durum

Kamuoyunda bir süredir gündemde olan Doğa Koleji'ndeki maaş krizi hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere, öğretmenlerin 4 aydır maaş alamaması neticesinde eğitim öğretim aksarken; veliler de bu durumdan oldukça rahatsız olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda kurumun Ataşehir'de bulunan genel merkezinde protestolar da yapılmıştı. Binlerce veli ve süreç hakkında bilgi edinmeye çalışan vatandaşlar da 'Doğa Koleji'nde son durum ne?' sorusu ile o günden bu yana konuya yönelik fikir sahibi olmaya çalışıyor.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı Doğa Koleji hakkında Bakan Ziya Selçuk tarafından dün önemli bir açıklama yapıldı. Selçuk, Bakanlık olarak süreci hassasiyetle takip ettiklerini belirtirken, kamu kaynaklarıyla bir çözüm planı olmadıklarını aktardı. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'nin satışı hakkındaki son durum hakkında da 'Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz' sözlerini kullandı.

DOĞA KOLEJİ İTÜ VAKFI TARAFINDAN MI ALINACAK? AÇIKLAMA GELDİ

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından da bir açıklama yapılırken; İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji ile yürüttüğü müzakerelerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Peki, Doğa Koleji satılacak mı?

İşte, son dakika haberinin detayları;