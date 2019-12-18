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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklaması

Kamuoyunda uzun süredir gündemde olan 'ndeki kriz hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklaması yapıldı. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'ndeki son duruma yönelik olarak, "Bugün içinde açıklama yapacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:40
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde yaşanan krize ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'ndeki son duruma yönelik olarak, "Bugün içinde açıklama yapacağız" dedi.

Doğa Koleji'nde geçtiğimiz hafta başlayan ve halen süren krize ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama geldi. Bakan Selçuk gün içerisinde konuya ilişkin bir açıklama yapacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

80 bin öğrencinin kaderini yakından ilgilendiren Doğa Koleji yönetimi üst üste açıklama yapacağı günlerle ilgili duyuruda bulunmuş ancak herhangi bir ses çıkmamıştı. Son olarak cumartesi günü içinde pazartesi açıklama yapacağını duyurmasına rağmen dün de bilgi verilmedi. Şimdi gözler bugünde... Diğer yandan maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmemesinden sonra veliler de isyan etti.

Doğa Koleji sahipleri Vedat Saçaklıoğlu ve Ömer Saçaklıoğlu, geçtiğimiz cuma günü 14 Aralık Cumartesi açıklama yapacağını bildirmiş, ancak herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu durum velileri daha daha öfkelendirdi. Doğa Koleji bu kez de geçtiğimiz cumartesi gecesi 22.30 sularında velilere gönderdiği SMS mesajında dün için (16 Aralık Pazartesi) açıklama yapacağını duyurmuştu. Ancak beklenen açıklama gelmedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması
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