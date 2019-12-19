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100 bin gence fırsatı

Giriş Tarihi: 19.12.2019
100 bin gence kişisel gelişim fırsatı
GLOBAL bir enerji şirketi Türkiye'de 100 bin gencin kendi projelerini hayata geçirebilmesi için önemli bir sosyal sorumluluk çalışması başlattı. BP Türkiye'nin 'Gelişim Seninle' adıyla başlattığı proje için ilk etapta 1 milyon TL'lik bütçe ayrıldı. BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy 'Türkiye'nin genç enerjisini geleceğe taşımak istiyoruz' dedi. 2 yılda tamamlanacak proje üç aşamadan oluşuyor. www.gelisimseninle. com adresinde, gençlerin ilgi alanlarına yönelik güncel haberler ve tanınmış isimlerin yazıları yayınlanırken; yönetişim, kişisel gelişim, çalışma yaşamına hazırlık, aktif sorumlu yurttaşlık gibi başlıklarda dijital eğitimler 20 ilde 135 üniversite kulübü ile birebir iletişimde olunacak. Proje ile enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir şehirler, hareketli ve sağlıklı yaşam alanlarında tasarlanan fikirler hayata geçirilecek. Seçilenler projeler BP Türkiye tarafından desteklenecek.
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