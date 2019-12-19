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ne zaman? yani 15 tatil tarihi için öğrenciler geri sayıma başladı! sömestr tarihini verdi!

2019-2020 eğitim öğretim yılında 1. Dönemin sona erip 2. Dönemin başlamasından önce öğrenciler her sene on beş gün süreliğine eğitimlerine ara veriyor. Bununla ilgili olarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan öğrenciler internet üzerinden ne zaman başlıyor? Sorusuna gün içerisinde yanıt arıyor. Geri sayıma başlayan öğrenci ve veliler şimdiden şehir dışı planları yapmak için tarih araştırması yapıyor. tarafından yayınlanan takvimde bununla ilgili olarak 2019-2020 eğitim yılında verilecek olan tüm araların tarihleri verilmişti. Peki, 15 tatil () ne zaman başlıyor? Sömestr başlayacak, ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 22:51
15 tatil ne zaman? Sömestr yani 15 tatil tarihi için öğrenciler geri sayıma başladı! MEB sömestr tarihini verdi!

tarafından belirlenen tarihlerde uygulanan ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler döneme iki kez fazladan ara vereceği bildirilmişti. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin geri sayıma başladığı için tarih verdi! Peki, öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam eden sömestr ? Okullar ne zaman kapanıyor? Yarıyıl, sömestr, 15 tatil ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı ve tüm detaylar haberimizde…

15 TATİL NE ZAMAN? MEB YARIYIL TATİLİ İÇİN TARİH VERDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait takvimde dönem içerisinde verilecek olan ara tatillerin tarihlerini de öğrencilerle paylaştı. Haberimizin devamından 15 tatil ne zaman sorusunun cevabına ve geri sayım sayacına ulaşabilirsiniz...

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15 tatil ne zaman? Sömestr yani 15 tatil tarihi için öğrenciler geri sayıma başladı! MEB sömestr tarihini verdi!
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