AÖF sınav sonuçları 2019 ne zaman, hangi gün açıklanacak? 14-15 Aralık AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 14-15 Aralık 2019 tarihlerindeki oturumlarla sona erdi. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren öğrenciler, o günden bu yana '2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını Google üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günler içerisinde güz dönemi AÖF soru ve cevaplarının erişime açılması da adayların beklentilerini bir hayli arttırdı. Peki, 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorgulama sayfası ile beraber bütün detayları sizler için derledik.

GÜZ DÖNEMİ AÖF SINAV SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin detaylarından AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.