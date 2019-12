Patron meraklı gençler arıyor

HARITASI

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'deki 223 işveren ile bin 878 yeni mezunun katıldığı bir araştırma iş dünyasının beklentileriyle ilgili ilginç veriler ortaya koydu. Buna göre sektör yeni istihdam edecek gençlerde öncelikle "sorumluluk sahibi" ve "araştırmacı, yenilikçi" olmasını bekliyor. Yabancı dil kriteri ise en son sıralarda yer alıyor. İşverenler ayrıca gençlerin sosyal yönden gelişmiş olmalarını, inisiyatif kullanabilmelerini, teknolojik yenilikleri takip etmelerini, okurken her fırsatta çalışmalarını ve staj yapmış olmalarını da bekliyor. Türkiye'nin online istihdam platformlarından Kariyer.net'in "Çalışma Hayatında Yeni Mezunlar" araştırması yeni üniversite mezunları ile işverenlerin karşılıklı beklentileriyle ilgili önemli tespitler ortaya çıkardı. İşte o araştırmadan ilginç başlıklar:Çalışan ya da staj yapan her 10 yeni mezundan 7'si kariyerlerini piyasa şartlarının ve önlerine çıkan dönemsel fırsatların belirlediğini ifade etti. "Kariyerimi titizlikle planladım" diyenlerin oranı oldukça düşük kaldı.Mezun olduktan sonra iş bulan her 10 gençten yalnızca 4'ü ilk işinde çalışmaya devam ediyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 23'ü "Düzensiz ve fazla çalışma saatleri", yüzde 20'si "İş tanımının net olmaması", yüzde 18'i ise "İş tanımı dışında görev verilmesi" nedeniyle ilk işlerinden ayrıldıklarını söyledi.Araştırma, işveren ayağında yeni mezunlar için yol haritası olabilecek nitelikte tespit içeriyor. Örneğin işverenlerin yüzde 48'i yeni mezunları "maddiyat odaklı", yüzde 42'si "sabırsız" buluyor. İşverenler yeni mezunlarda geliştirilmesi gerektiği düşünülen alanları ise sırasıyla şöyle sıralıyor: Yüzde 32'yle kendini ifade edebilmek, yüzde 30'la düzenli ve disiplinli yüzde 26'yla iyi bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek yüzde 25'le kendine güvenmek, yüzde 24'le iş ve özel hata arasında denge kurabilmek yüzde 20 ile kendi potansiyelini keşfetmek.Hem işverenler hem de gençler geleceğin ilk 2 mesleğinin sırasıyla yazılım ve yapay zekâ ve robot olduğunu düşünüyor. Araştırmanın sonuçlarını SABAH'a değerlendiren Kariyer.net'in Genel Müdürü Fatih Uysal bilişimde iş fırsatlarının oldukça fazla olduğunu söyledi. Uysal "Şirketler zorunlu olarak IT departmanlarına yatırım yapıyorlar. Kodlama bilen adaylar için sektörde ciddi fırsatlar var. Kodlama artık her alanda bir gereklilik oldu" dedi.UYSAL çağın gereklilikleri ve işverenlerin beklentileri doğrultusunda yeni mezunların iş bulabilmesi için yapabileceklerini ise şöyle sıraladı:Gençlerde "Mülakat daha önemli" gibi bir yanlış algı var. Bu nedenle özgeçmişlerini biraz özensiz hazırlıyorlar. Oysaki şirketler öncelikle özgeçmişi esas alarak adayları mülakata çağırıyor. Aynı ilana yüzlerce kişinin başvurduğunu göz önünde bulundurarak diğer adaylar arasından sıyrılabilmek için iş arayanların özgeçmişlerini eksiksiz doldurmaları gerek.İş başvurusu sürecinde adayın iyi hazırlanmış bir özgeçmişin yanı sıra, güçlü ve fark yaratan yanlarını öne çıkardığı, o işe olan uygunluğunu ve başvurduğu pozisyona katacağı değeri kısa ve etkili bir şekilde anlattığı bir önyazıya sahip olması da oldukça faydalı olacaktır.Olabildiğince farklı sektörlerde staj yapmaya çalışın. Zorunlu stajla kalmayın. Staj iş dünyasını tanımak için aynı zamanda bir laboratuvardır. Zaten bu dönemde iyi performans gösteren öğrencileri mezun olduktan sonra şirketin kendisi istihdam ediyor.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital yetenek anlamında bir açık var. Hangi alanda okursanız okuyun dijital beceriler bririktirmeye çalışın, sürekli öğrenmeye açık olun.